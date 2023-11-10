Психолог Польгун перечислила три метода борьбы с навязчивыми тревожными мыслями

Некоторым людям свойственно закапываться в тревожные мысли, становящиеся со временем навязчивыми. Клинический психолог Ирина Польгун рассказала, почему так происходит. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, мозг человека старается всегда максимально продуктивно сохранить жизнь телу, то есть всегда держит во внимании опасности для выживания. Тем не менее эту функцию нужно контролировать, иначе она приведет к повышению тревожности, потере сна, психосоматическим проблемам и депрессии.

Специалист рекомендует в течение дня записывать все, что в голову приходит, в тетрадь, а также обращать внимание на дыхание, возвращаться к приятным воспоминаниям.

По ее мнению, постоянное выполнение этих упражнений закрепляет рефлекс и делает возвращение к спокойному состоянию более привычным.