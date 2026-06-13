Невролог объяснил причину появления головных болей из-за новолуния

Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с « Известиями » заявил, что головные боли в новолуние возникают исключительно из-за самовнушения. По его словам, с медицинской точки зрения фазы Луны на самочувствие человека не влияют.

Специалист пояснил, что люди склонны верить в силу Луны, если часто слышат об этом. Однако физических и физиологических обоснований для изменения самочувствия в новолуние, по его убеждению, нет и быть не может.

При этом Хорошев отметил, что в полнолуние некоторые люди действительно могут спать хуже, но причина здесь простая и чисто физиологическая: чуть больше света, который отражается от Луны. Это неудобство, как подчеркнул врач, легко решается с помощью обычных занавесок. Никакого магического или скрытого воздействия на организм Луна не оказывает.

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