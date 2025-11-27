Психолог раскрыла, какой подарок тронет маму больше любого букета

Психолог Анастасия Мироненко сообщила, что удачным подарком на День матери могут стать наборы для ухода. Об этом она рассказала в беседе с РИАМО .

По словам специалиста, значимость подарка усиливается, если он сопровождается личным жестом. Мироненко отметила, что такие детали воспринимаются как знак внимания и искренности.

Психолог подчеркнула, что в выборе подарка главным остаются эмоции, с которыми его подбирают и передают.

