Психолог рассказал о способах защиты пожилых людей от мошенников

Как сообщает RT , украинскими мошенниками была выработана новая тактика. С помощью нее они призывают пожилых людей совершать преступления, которые заключаются в поджоге объектов инфраструктуры.

На фоне этого российский психолог решил дать пару советов, которые помогут защитить пожилых родственников от попадания в руки злоумышленников и их дальнейших манипуляций.

По словам кандидата психологических наук Софьи Сулим, не стоит повышать голос во время общения со старшим поколением. А из-за излишней доверчивости пожилых людей следует почаще за ними приглядывать.

Также не нужно сеять панику и винить в содеянном. Лучшим решением будет написание конкретных инструкций, которые разъяснят, что нужно делать, а что – нет.