Психолог рассказала о полезных практиках для поддержания женского здоровья
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Как сообщает портал «Дни.ру», от 42% до 48% пациентов относятся к группе психосоматических больных, и, по большей части, это женщины. Данная статистика известна благодаря Всемирной организации здравоохранения.
Негативные эмоции и долгосрочный стресс могут быть связаны с различными психосоматическими заболеваниями, такими как язва желудка, гипертония, нейродермит, экзема, нервный зуд и многое другое. Об этом рассказала Ольга Роменская, клинический психолог, психотерапевт, специалист в области психологии здоровья и психосоматики.
При отношении к себе с заботой и пониманием, а также при осознанном управлении своими эмоциями, мы можем повысить качество собственной жизни и наслаждаться крепким здоровьем.