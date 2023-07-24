Психолог рассказала о полезных практиках для поддержания женского здоровья

Как сообщает портал «Дни.ру» , от 42% до 48% пациентов относятся к группе психосоматических больных, и, по большей части, это женщины. Данная статистика известна благодаря Всемирной организации здравоохранения.

Негативные эмоции и долгосрочный стресс могут быть связаны с различными психосоматическими заболеваниями, такими как язва желудка, гипертония, нейродермит, экзема, нервный зуд и многое другое. Об этом рассказала Ольга Роменская, клинический психолог, психотерапевт, специалист в области психологии здоровья и психосоматики.

При отношении к себе с заботой и пониманием, а также при осознанном управлении своими эмоциями, мы можем повысить качество собственной жизни и наслаждаться крепким здоровьем.