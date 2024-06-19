Психолог Самбурский предостерег родителей от необычных имен для детей

Креатив при выборе имени для ребенка может сыграть с ним злую шутку. Зачастую это приносит вред психике и отношениям внутри семьи. Об этом психолог Станислав Самбурский напомнил в беседе с RuNews24.ru .

Новорожденных стали реже называть именами вроде Роберта и Себастьяна, зато в 2024 году появились такие дети как Радость, Эльбрус и Космос.

Не менее интересно, когда имена детям дают ура-патриоты. В прошлые годы в Саянске пара назвала дочь Россией. Также выбирают имя Путин, причем иногда даже для девочек. Как минимум еще один юный Владимир-Путин живет в Югре, а в Омске — Медмиа (в честь Дмитрия Медведева).

«Необычные имена могут формировать у детей низкую самооценку и комплекс неполноценности. Ребенок может стать объектом буллинга и сверстников, и взрослых, испытывать трудности в общении. В итоге может развиться страх контактов с другими людьми из-за боязни быть непонятым. Кроме того, ребенку придется объяснять окружающим, как правильно произносить его имя. Все эти факторы создают непосильную нагрузку не только на детскую, но и на взрослую психику», — пояснил Станислав Самбурский.

Чаще всего дети с необычными именами в будущем решаются на смену имени, а порой и фамилии, в качестве мести родителям. Отношения на фоне издевок в школе в семье также могут оказаться под угрозой. Словом, от креатива в этом случае одни проблемы. К тому же, по последним опросам, большинство россиян (86%) выступают за красивые, традиционные имена.