Психолог Самбурский считает, что Надя из «Девчат» не обретет счастье с Ксан Ксанычем

По словам психолога Станислава Самбурского, Ксан Ксаныч из популярного советского кинофильма «Девчата» является человеком с психотипом логика-реалиста, ориентируется на факты, правила и цели, а не на чувства, впечатления и фантазии, любит порядок, стабильности и эффективности во всем, что делает. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что для этого героя ценности - практичность, рациональность и ответственность, поэтому доверяет собственному опыту, знаниям и логике, а не интуиции и инстинкту.

По мнению эксперта, для окружения своей невесты Ксан Ксаныч слишком прост, приземлен и скучен со своей практичностью. Такой человек пусть и не романтик в привычном понимании слова, будет устойчив в семейной жизни, не будет изменять, бить, пить или игнорировать жену. С ним у Нади не будет проблем и скандалов, они оба будут счастливы, если Надя найдет в себе силы признаться себе, что для нее комфорт и спокойствие важнее, чем яркие чувства и приключения.