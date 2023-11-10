Психолог Шляпников перечислил способы не попасться на удочку финансовых пирамид

Значительная часть пользователей соцсетей не раз сталкивались с рекламой платных курсов, авторы которых обещают горы денег после окончания обучения. Это строится по типу известных финансовых пирамид. По словам психолога Владимира Шляпникова, авторы подобных афер пользуются уязвимостью человеческого мышления под влиянием эмоций и манипуляций извне. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что из-за особенностей своего мышления люди нередко бывают доверчивыми, иррациональными, склонными к совершению ошибок и уязвимыми к внешнему влиянию.

По мнению эксперта, основной вопрос относительно поведения человека и его склонности доверять обещаниям легких финансов заключается в том, что способствует тому, что он остается разумным, и что сбивает его с толку.