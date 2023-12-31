Психолог Шляпников пояснил пользу загадывания желаний на Новый год

Загадывание желаний на Новый год является одной из самых ярких новогодних традиций, которой до сих пор придерживаются миллионы жителей нашей страны. По словам психолога Владимира Шляпникова, практика загадывания желаний способствует людям лучше понять себя, отрефлексировать последние месяцы и определить собственные приоритеты на год грядущий. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что это дает людям также и ощущение спокойствия, стабильности и безопасности.

По мнению эксперта, загадывание желаний является весьма хорошим методом фокусировки на собственных целях, ценностях и ожиданиях от будущего.

Он подчеркнул, что потенциальная польза от загадывания желаний зависит от самого загадывающего.