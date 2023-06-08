Психолог Солис перечислила способы уговорить ребенка на летнюю поездку к бабушке
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Большинству родителей знакома ситуация, как ребенок, ждавший поездку в деревню к бабушке весь учебный год, перед самой поездкой категорически от нее отказывается. Психолог Юлия Солис рассказала, стоит ли уговаривать ребенка на поездку. Об этом сообщает Life.ru.
По ее словам, следует прежде всего поговорить с ребенком и выяснить причины, почему он отказывается уезжать из города.
Кроме того, стоит рассказать о преимуществах поездки к бабушке на природу и подготовить его заранее, то есть сообщить, как интересно можно провести время.
Солис также отметила, что можно предложить компромиссное решение – часть каникул провести в городе, часть – у бабушки.
Она уточнила, что ребенок может оставаться на связи со своими друзьями.