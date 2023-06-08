Психолог Солис перечислила способы уговорить ребенка на летнюю поездку к бабушке

Большинству родителей знакома ситуация, как ребенок, ждавший поездку в деревню к бабушке весь учебный год, перед самой поездкой категорически от нее отказывается. Психолог Юлия Солис рассказала, стоит ли уговаривать ребенка на поездку. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, следует прежде всего поговорить с ребенком и выяснить причины, почему он отказывается уезжать из города.

Кроме того, стоит рассказать о преимуществах поездки к бабушке на природу и подготовить его заранее, то есть сообщить, как интересно можно провести время.

Солис также отметила, что можно предложить компромиссное решение – часть каникул провести в городе, часть – у бабушки.

Она уточнила, что ребенок может оставаться на связи со своими друзьями.