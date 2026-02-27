Психологи рассказали, к чему приводит присутствие ребенка в супружеской постели

Совместный сон полезен только в первые полгода жизни, а затем может навредить и ребенку, и родителям. К такому выводу пришли эксперты по детскому сну, опрошенные «Газетой.Ru» .

Когда близость во вред

В возрасте до 6–12 месяцев телесный контакт с мамой жизненно необходим: он дает младенцу чувство защищенности и поддерживает лактацию. Однако после года, по словам детского нейропсихолога Светланы Дончак, ситуация меняется. Если ребенок не учится засыпать самостоятельно, здоровая привязанность перерастает в зависимость.

«Это может затруднить адаптацию ребенка в детском саду, поездках и при пребывании с другими взрослыми, а главное — способствовать возникновению частых ночных пробуждений, накоплению усталости и недосыпа», — объясняет специалист.

В возрасте 2–4 лет желание спать с родителями обычно продиктовано страхами или тревожностью. Здесь проблема кроется не в кровати, а в эмоциональном фоне, и работать нужно именно с ним.

Иллюзия безопасности

Психологическая польза совместного сна часто заставляет родителей забывать о физических рисках. Эксперты напоминают о строгих правилах: твердый матрас, отсутствие подушек и тяжелых одеял у младенца, а также полная трезвость родителей (алкоголь и некоторые лекарства недопустимы). Если соблюдать эти условия сложно, идеальным компромиссом станет приставная кроватка — она сохраняет близость, но делает сон безопасным.

Кризис в супружеской постели

Присутствие ребенка в кровати родителей часто разрушает личное пространство пары. Спальня перестает быть местом для отдыха и уединения, превращаясь в «родительский комитет», где нет места для разговоров по душам и восстановления эмоциональной связи.

Для пары спальня — это не просто место для сна, это зона эмоционального контакта супругов, поясняет Дончак. Если она постоянно занята ребенком, у пары не остается ресурсов на поддержание близости, что ведет к усталости и отчуждению.

Эксперт подчеркивает: речь не о запрете, а о балансе. Если семья выбирает совместный сон, необходимо сознательно выделять время и пространство только для двоих.

Как переселить ребенка без слез

Переход в отдельную кровать пройдет мягко, если создать ребенку комфортные условия. По словам Ирины Пугиной, эксперта по мебели, спальное место должно быть не только красивым, но и физиологичным: надежная конструкция из безопасных материалов и ровный плотный матрас, поддерживающий позвоночник в правильном положении.

Однако главный секрет успеха — не в кровати, а в ритуалах. Умывание, пижама, чтение сказки и объятия создают предсказуемую и спокойную атмосферу. Именно эти повторяющиеся действия, а не место сна, дают ребенку чувство защищенности и помогают победить страхи.

