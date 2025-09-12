Психологи рассказали, как порядок в доме влияет на счастье

Психологи Патрисия Магет и Даниэль Реске в интервью для издания Vanitatis поделились результатами своих наблюдений за привычками по-настоящему счастливых людей.

Как выяснилось, их объединяет одна ключевая черта — стремление поддерживать порядок в своем жилом пространстве.

По словам Магет, для каждого человека понятие «беспорядок» субъективно, однако именно чистота и организованность являются маркером внутреннего благополучия. Специалистка уверена, что «упорядоченное пространство способствует ясности мыслей и структурированию сознания».

Ее коллега, Даниэль Реске, развивает эту мысль. Он утверждает, что гармоничная и структурированная обстановка действует как терапевтический инструмент, повышающий нашу эмоциональную устойчивость. И наоборот, жизнь в хаосе и беспорядке тесно связана с тенденцией к прокрастинации, хроническому стрессу и общему снижению качества жизни.

