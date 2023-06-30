«Психологическая травма»: стала известна причина популярности дейтинг-сервисов в России

Психолог Ольга Агафонова рассказала, почему люди часто злоупотребляют сайтами знакомств, а не ищут свою судьбу на улицах.

По словам эксперта, пользователей подкупает то, что такие сайты используют одинокие люди. Кроме того, отметила Агафонова, платформы очень просты в использовании: нужно всего лишь заполнить анкету и загрузить фотографию.

Однако есть люди, которые в погоне за «легкой любовью» обрекают себя на долгие годы постоянных свиданий, которое ни к чему не приведут, подчеркнула психолог. Такие пользователи сайтов каждый день ищут себе нового человека и даже не пытаются узнать своего партнера получше.

«Если человек постоянно пользуется сайтами знакомств, то он может разучиться идти в глубину отношений. То есть если у него что-то не получается в отношениях, то он из этих отношений выходит. Это говорит о том, что у человека нет либо опыта построения отношений, либо есть психологическая травма, которая мешает ему зайти глубоко», — заявила Агафонова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Чтобы выйти из подобных ситуаций, по мнению специалиста, частым посетителям сайтов знакомств лучше обратиться к психологу и проработать все внутренние проблемы.

О том, встречали ли россиянки свое счастье на подобных платформах, читайте здесь.