Губерниев ответил на обвинения испанской синхронистки в краже идеи программы россиянками

Комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «Матч ТВ» высказался по поводу обвинений экс-россиянки Алисы Ожогиной в адрес бывших соотечественниц. Синхронистка, выступающая за сборную Испании, заявила, что российская команда украла у них идею программы.

Российская сборная заняла первое место на чемпионате Европы, опередив испанок почти на 3 балла.

«Я не понимаю, зачем мы обращаем внимание на людей, о которых мы узнали только из‑за того, что они разинули пасть в сторону русских? Не вижу смысла это обсуждать. Она никто, и звать ее никак», — сказал Губерниев.

Тренер сборной России Светлана Ромашина признала, что заимствовала формат связки у сборной Испании, но это не запрещено правилами. Специалист подчеркнула, что тем самым она указала на «баг системы». Кроме того, россиянки доказали, что можно включить новый элемент в программу за короткое время.

Ранее Дмитрий Губерниев объяснил, почему мужская сборная России по волейболу добровольно отказалась от участия в чемпионате мира, который пройдет в 2027 году в Польше.