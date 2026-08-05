Атака беспилотников на регионы России 5 августа 2026: 107 дронов над Тулой, пожар на складе

В ночь на 5 августа 2026 года российские регионы подверглись массированной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины. Наиболее интенсивный налет зафиксирован в Тульской области, где средства ПВО уничтожили 107 БПЛА, зафиксированы повреждения жилых домов и производственных объектов, а также пожар на складе Wildberries. В Московском регионе силами ПВО сбито не менее 10 дронов, в Воронежской области объявлялась угроза атаки.

Тульская область: 107 сбитых БПЛА, пострадавший и разрушения

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в течение ночи над регионом средства ПВО уничтожили 107 украинских беспилотников. В Веневском районе повреждены два многоквартирных жилых дома. В Новомосковске и Узловском районе зафиксированы повреждения на двух производственных объектах. Произошло падение БПЛА на территорию сортировочного центра Wildberries с последующим возгоранием. На месте работают пожарные расчеты. По предварительной информации, пострадал один человек, ему оказывается медицинская помощь. В пресс-службе Wildberries сообщили, что на объекте была проведена заблаговременная эвакуация.

Москва и Московская область: 10 сбитых БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО Минобороны уничтожены восемь БПЛА, летевших на Москву. Позднее мэр уточнил, что средства ПВО сбили еще два вражеских беспилотника. Таким образом, общее число сбитых на подлете к столице БПЛА достигло десяти. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Воронежская область: угроза атаки БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в 00:45 в Нововоронеже была объявлена угроза непосредственного удара БПЛА. Жителей призвали укрыться в помещении, держаться подальше от окон, а при обнаружении БПЛА звонить 112. Опасность атаки беспилотников в Воронежской области была объявлена еще вечером 4 августа в 21:53.