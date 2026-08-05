«Пожар на объекте». Дроны ВСУ атаковали сортировочный центр в Тульской области

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов на территории Тульской области произошло возгорание на объекте сортировочного центра. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» глава региона Дмитрий Миляев.

По информации губернатора, в Вененском районе атакой повреждены два жилых строения. В Новомосковске и Узловском районе пострадали производственные мощности предприятий. Предварительные данные свидетельствуют об отсутствии погибших, один человек получил ранения и в настоящее время находится под наблюдением медиков.

«Кроме того, произошло падение БПЛА на территорию сортировочного центра с последующим его возгоранием», — написал Миляев.

Глава региона уточнил, что в ночь на 5 августа российские средства противовоздушной обороны сбили 107 украинских беспилотников.

Ранее сообщалось о том, что в Тульской области БПЛА повредили два дома и два завода.