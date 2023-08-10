Психотерапевт Фомин пояснил способ влияния аудиокниг на психику человека

В нашей стране увеличились продажи аудиокниг на треть. Тем не менее далеко не все любят подобный вид чтения. Врач-психотерапевт Евгений Фомин рассказал о воздействии аудиокниг на психику человека. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его мнению, аудиокниги имеют способность оказывать особенное влияние на мозг человека. Так, они помогают расслабиться.

Специалист добавил, что во многом такое воздействие зависит от контента.

По его словам, многие люди не могут сфокусироваться на содержании аудиокниги, поскольку в таком формате информация усваивается прерывисто.