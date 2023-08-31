Псков снова под атакой украинских дронов, работает ПВО

В Пскове слышна сильная стрельба в небо. В городе канонада. Сообщениями о происходящем в сети делятся местные жители.

Официальные власти Псковской области к настоящему времени никакой официальной информации не предоставляли.

«На территории Пскова снова слышна стрельба. Вероятно, пролеты вражеских БПЛА», - приводится в публикациях.

Ранее сообщалось, что ВСУ предприняли очередную попытку атаковать приграничную российскую территорию при помощи БПЛА. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.