В Госдуме призвали лишить гражданства покинувших Россию артистов

На фоне возможного подписания мирного договора между Россией и Украиной все чаще обсуждается вопрос возвращения в РФ российских знаменитостей, признанных иноагентами. Многие из них уже выразили желание вернуться на родину после нормализации обстановки, однако их ожидает крайне жесткая процедура отбора. Как пояснил депутат Госдумы Виталий Милонов в комментарии Общественной Службе Новостей, подход к таким лицам будет принципиально строгим.

По его словам, никакой пощады — ни к кому и ни к чему. Россия должна с особым пристрастием изучать всех, кто предал страну в трудный момент.

Парламентарий также выразил сомнение в том, что такие персоны вообще будут кому-то нужны после окончания конфликта. Особенно радикальные меры предлагается применить к тем, кто публично осуждал проведение специальной военной операции. Милонов заявил о необходимости не просто запрещать им въезд, но и лишать российского гражданства. По его словам, это должно стать точкой в истории их отношений с Россией.

По его мнению, даже в случае мирного урегулирования, для многих известных персон, покинувших страну, путь обратно может оказаться закрытым. Власти намерены руководствоваться принципом нулевой терпимости к тем, чьи высказывания и действия были расценены как предательство национальных интересов. Политик пока воздерживается от конкретных имен, но дает понять: решение будет беспрецедентно жестким.

