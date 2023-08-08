Пугачеву заподозрили в анорексии из-за внешнего вида

На сегодняшний день Примадонна со своим мужем выкладывают снимки совершенно с разных уголков мира, однако точно не с Родины. Известно, что певица давно не выходит на сцену, избавилась от нескольких объектов недвижимости, а еще закрыла собственный бизнес.

В общем, семью сейчас, предположительно, содержит один шоумен. Он редко видится с близкими и часто гастролирует. При этом успел выложить снимок в интернет, однако не первой свежести. Несмотря на это, фанаты ужаснулись от того, как выглядит Алла Пугачева. Некоторые комментаторы предположили, что такая худоба вызвана болезнью.