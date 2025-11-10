Пущинские ученые «открыли» новый цвет

Ученые из Пущинского научного центра биологических исследований РАН «открыли» новый цвет, который получил название «Плейстоценовый хаки». Об этом сообщили в фотопроекте «Цвета науки» Российского научного фонда, передает Rеgions .

Автор фотоработы, кандидат биологических наук Алексей Лупачев, изобразил Батагайскую котловину в северной Якутии с высоты 500 метров. На территории исследуется почвенно-мерзлотный комплекс мощностью 1–3 метра, который сохраняет информацию об изменениях климата за последние десятки тысяч лет.

Изучая вечную мерзлоту, можно «считать» данные о климатических изменениях и антропогенной активности. Плейстоценовый хаки — это попытка визуально передать уникальные оттенки этого природного слоя, пояснил Лупачев.

Фотопроект «Цвета науки» создан для привлечения внимания к научным исследованиям через визуальный образ. В коллекции проекта уже есть такие цвета, как «Наскальный бурый», «Молочный лесной» и «Нейронный багряный».

