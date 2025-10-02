Заявки на бесплатное переобучение подали более 500 жительниц Подмосковья в декрете

В Подмосковье заявки на бесплатное переобучение подали уже более 500 жительниц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

Пройти бесплатное переобучение можно в рамках нацпроекта «Кадры». Такая возможность есть у граждан предпенсионного возраста и старше 50 лет; неработающих женщин с детьми дошкольного возраста; инвалидов; работников, находящихся под риском увольнения; ветеранов боевых действий; женщин в декрете.

Женщины в декрете могут выбрать программу по множеству направлений. На сайте «Работа в России» их представлено более 20. В этом году в числе самых популярных — 1С программист, специалист по управлению персоналом и аналитик кадрового учета в 1С, системный аналитик, младший воспитатель и няня.

