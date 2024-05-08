Пушилин: представительство ДНР в СЦКК будет упразднено

До 1 августа представительство ДНР в СЦКК должно быть упразднено. Об этом сообщает РИА Новости , ссылаясь на постановление, подписанное на сайте главы ДНР Дениса Пушилина в среду, 8 мая.

Согласно тексту постановления, первая его часть гласит об упразднении представительства ДНР, а вторая – о создании ликвидационной комиссии, в которую смогут войти гражданские госслужащие. Известно, что что председателем этой комиссии назначили Надежду Дейкун, и уже оставшийся состав комиссии она утвердит сама, после чего уведомит сотрудников об увольнении.

Председатель, помимо прочего, должен будет передать архивы, информационные системы и материальные ценности исполнительному органу ДНР. По официальной информации, процедура должна быть завершена не позже 1 августа 2024 года, а указ уже вступил в силу.