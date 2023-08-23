Пушилин считает, что Донецкий ФК «Шахтер» должен выйти в Российскую премьер-лигу

Как сообщает агентство «РИА Новости» , на конференции также была озвучена предвыборная программа партии.

На конференции регионального отделения партии «Единая Россия» в Мариуполе обсуждалась инициатива по вхождению Донецкого футбольного клуба «Шахтер» в Российскую премьер-лигу. Ее, как минимальную задачу, озвучил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он уверен, что нашему спорту непременно нужно возвращать былую славу. К слову, в партии есть несколько довольно выдающихся спортсменов, причем, с мировыми именами. Поэтому стоит задача восстановить не только стадионы, но и спортивные комплексы. А работа по возрождению клуба «Шахтер» уже активно ведется.