«Пушкин, которого не спасли пули». Прапраправнука поэта избили, выстрелили в живот и ногу

В Измайловском парке в вечернее время было совершено нападение на 38-летнего Андрея де Торби — юриста по профессии и родственника Александра Сергеевича Пушкина по материнской линии. Злоумышленники несколько раз выстрелили в мужчину, после чего забрали его мобильный телефон.

Как сообщает «МК», пострадавший гулял по парку и около 23 часов направлялся к выходу. В этот момент к нему подошел незнакомец и попросил объяснить дорогу. Едва де Торби начал отвечать, собеседник нанес ему удар в лицо. Сразу после этого подбежали еще двое сообщников. Один из них принялся душить жертву, второй стрелял из травматического оружия, третий распылил газовый баллончик. Две пули достигли цели — в живот и в ногу. Похитив телефон, вся троица быстро скрылась.

Медики оказали пострадавшему помощь. В больнице выяснилось, что одна пуля застряла в ноге, а на животе образовалась гематома. Вопрос об извлечении инородного тела врачи пока оставили открытым.

Нападавших задержали в течение нескольких часов. Все они уже имели судимости. По версии следствия, в парке мужчины высматривали запоздавших прохожих. Незадолго до инцидента потомок Пушкина слышал выстрелы неподалеку и не исключает, что он стал не единственной жертвой.

Андрей де Торби — прапраправнук знаменитого поэта. Титул графини когда-то получила внучка Пушкина по матери Софья Меренберг, которая вышла замуж за великого князя Михаила Романова — внука императора Николая Второго.

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