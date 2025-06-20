Пушкино: спортсменка завоевала звание «Мастер спорта России» по джиу-джитсу

Этот значительный успех стал результатом систематических тренировок и профессионального руководства тренера Светланы Гранкиной.

Виктория Игнатьева зарекомендовала себя как перспективный спортсмен, регулярно занимая призовые места на Чемпионатах России. Ее спортивные достижения позволили ей представлять Россию на международных соревнованиях, проходивших в Абу-Даби и Астане, где она показала результат, войдя в число пяти сильнейших спортсменов.

Фото: [ Дворец спорта «Пушкино» ]

Спортсменка также проявляет себя в других видах единоборств, занимаясь самбо и имея статус кандидата в мастера спорта.

Параллельно Виктория получает образование, будучи первокурсницей Всероссийского Государственного Университета Юстиции, где она изучает «Правоохранительную деятельность» и выполняет функции старосты группы.

Поздравляем Викторию и ее тренера с заслуженным признанием и желаем дальнейших спортивных побед и новых достижений.