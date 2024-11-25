Пушкинские спортсменки завоевали медали на Всероссийских соревнованиях по бадминтону

Мастерство владения ракеткой доказали юные спортсменски из городского округа Пушкинский. Участницы продемонстрировали способности на Всероссийских юношеских соревнованиях по бадминтону, войдя в тройку лидеров. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

Спортивное мероприятие посвятили памяти Заслуженного тренера России Ю.И. Дорофеева, уроки которого помогли раскрыть таланты многих игроков. Событие провели с 20 по 25 ноября в подмосковном Орехово-Зуево, включив в него юниорскую и юношескую серию Гран-при, а также этап Первенства РФ по бадминтону и ранг соревнований «Три звезды».

Участницы из Пушкинского округа достойно выступили и вернулись с наградами: бронзовыми медалями. Их вручили воспитанницам спортшколы «Красноармейск» Есении Щегловой и Ирине Козловой. Первый приз присудили за выступление в возрастной категории до 13 лет в женском одиночном разряде, второй — за борьбу в женском парном разряде. Участниц и их тренеров поздравили с достижениями.