Пушкинские врачи спасли мужчину с открытым переломом двухнедельной давности

В хирургическое отделение Ивантеевского филиала Московской областной больницы имени профессора Розанова В.Н. поступил мужчина, который в течение двух недель не лечил перелом ноги. Об этом рассказали в социальных сетях администрации муниципалитета.

История началась с того, что 57-летний горожанин, будучи в нетрезвом состоянии, упал с лестницы и получил открытый перелом бедра. Соседи помогли ему добраться до дома, но врачей сразу не вызвали. В пушкинскую больницу мужчина попал лишь через две недели. К тому моменту обломок кости вышел на 4 сантиметра из кожи, а сама рана загноилась и появились гематомы, которые никак не обрабатывались.

Пушкинские врачи сделали все возможное, чтобы спасти ногу пациента. Однако из-за запущенности ситуации пациенту придется вернуться к лечению и провести реконструктивную операцию на поврежденной ноге.

Сейчас мужчина уже выписан, но находится под амбулаторным наблюдением.