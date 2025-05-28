Пушкинский округ запустил проект по улучшению коммуникации с жителями

Глава округа Пушкинский, Максим Красноцветов, подчеркивает важность налаживания эффективного диалога с жителями как один из ключевых приоритетов своей работы. В ответ на эту потребность, по инициативе главы, в администрации округа был запущен новый проект, направленный на повышение качества коммуникации, выявление актуальных проблем на территории и оперативное реагирование на обращения граждан.

Цель проекта – создание расширенного спектра каналов связи и возможностей для взаимодействия с населением. Помимо традиционных методов, таких как личные встречи, обработка письменных запросов, обходы районов, организация «выездных администраций» и использование портала «Добродел», представители округа активно сотрудничают с общественными активистами, старостами домов, председателями СНТ и администраторами локальных чатов и групп по микрорайонам. Таким образом, устанавливается прямой контакт с людьми, которые ежедневно сталкиваются с проблемами и обладают ценной информацией о ситуации на местах.

«Примером может служить ситуация в доме № 10 по Фабричному проезду в Ивантеевке, где жители столкнулись с рядом вопросов. О них мне сообщила председатель дома, одновременно являющаяся администратором домового чата. Наше первое общение с Екатериной состоялось по телефону, а сегодня состоялась личная встреча с инициативной группой жильцов во дворе. К обсуждению присоединились представители УК «Держава» и МКУ «Тарасовское». Среди основных проблем – необходимость улучшения состояния детской площадки, где жители хотят заменить устаревшее покрытие на более безопасное», – поделилась уполномоченный главы округа Пушкинский Нина Ушакова.

В ходе встречи с представителями МКД были рассмотрены перспективы комплексного благоустройства территории и вопросы ремонта кровли. Благодаря поддержке местной управляющей компании, дому № 10 по Фабричному проезду предоставлена возможность включения в программу капитального ремонта на 2026–2028 годы. Окончательное решение по данному вопросу будет принято и доведено до жителей осенью текущего года. Также в рамках реализации проекта Нина Ушакова провела встречу с Евгенией, председателем СНТ «Восход 1», насчитывающего небольшое количество участков – менее 50.

«Всего несколько дней назад главной проблемой этого СНТ было отсутствие взаимодействия с регоператором по вывозу мусора. Евгения рассказала, что мусор не вывозился уже полгода. Не буду вдаваться в подробности, но ситуация была критической, и Евгения была в тупике. Мы оказали необходимую помощь, и теперь проблема решена. 22 мая, в рамках выездной администрации, она получила всестороннюю поддержку в решении ключевого вопроса СНТ. Начальник управления благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации округа Кирилл Макаров не просто ответил на все вопросы, но и помог ей найти выход из сложившейся ситуации», – отметила Нина Ушакова.

Администрация округа приглашает жителей активно подключаться к домовым чатам и напрямую обращаться с вопросами, чтобы обеспечить более эффективное и оперативное решение возникающих проблем.