Пушков объяснил, почему глава МИД Турции Фидан отказался предаться объятиям с Блинкеном

«Подчеркнуто холодный прием, которым был встречен госсекретарь США Блинкен в Эр-Риаде и особенно в Турции — союзнице США по НАТО — это прежде всего реакция на происходящее в секторе Газа. Происходящее с явного одобрения Вашингтона. Глава МИД Турции Фидан не только не приехал встречать Блинкена в аэропорт, но и демонстративно уклонился от его объятий перед переговорами, что бурно обсуждается в мировых СМИ», — написал Пушков.