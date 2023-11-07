Пушков объяснил, почему глава МИД Турции Фидан отказался предаться объятиям с Блинкеном
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Ранее СМИ опубликовали видео встречи главы МИД Турции Хакана Фидана с госсекретарем США. Крепкое пожимание руки своего визави Блинкен попытался продолжить дружескими объятиями. Однако турецкий министр намеренно сделал шаг назад, продолжив лишь рукопожатие.
Как написал сенатор Совфеда Алексей Пушков в своем аккаунте в соцсетях, такими своими действиями Фидан показал недовольство Анкары поддержкой Вашингтоном действий Израиля в секторе Газа.
«Подчеркнуто холодный прием, которым был встречен госсекретарь США Блинкен в Эр-Риаде и особенно в Турции — союзнице США по НАТО — это прежде всего реакция на происходящее в секторе Газа. Происходящее с явного одобрения Вашингтона. Глава МИД Турции Фидан не только не приехал встречать Блинкена в аэропорт, но и демонстративно уклонился от его объятий перед переговорами, что бурно обсуждается в мировых СМИ», — написал Пушков.
Сенатор добавил, что отказ главы МИД Турции от объятий госсекретаря США подчеркнуто свидетельствует о существенном снижении роли Вашингтона в мире, и неприятии его действий у союзников.