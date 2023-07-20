Пушков заявил, что приостановка зерновой сделки не повлияет на отношения Турции и РФ

Как сообщает сайт aif.ru , хоть Турция имеет какие-то доходы от этой сделки, она сознательно использует ее в качестве элемента политической стратегии, чтобы участвовать в переговорном процессе.

Отмена зерновой сделки между Россией и Турцией не предвещает ухудшения отношений между двумя странами. Кроме того, большинство населения Турции, согласно опросам, относится к России позитивно. Фактически, около 55% турок считают Россию своим партнером, а примерно 5% видят ее в качестве союзника. Таким результатам удивился председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Ранее президент Российской Федерации, Владимир Путин, отметил, что невыполнение некоторых российских условий в рамках зерновой сделки рассматривается как проявление наглости.