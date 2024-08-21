Пусконаладка инженерных систем ведется в новой школе в подмосковных Котельниках

В микрорайоне Парковый в подмосковных Котельниках завершено строительство новой школы, рассчитанной на две тысячи учеников. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Отмечается, что важный социальный объект возведен в рамках региональной госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Рабочие завершили строительно-монтажные работы. Сам объект готовится к вводу в эксплуатацию.

В школе разместятся восемьдесят основных и более тридцати специализированных кабинетов, а также многофункциональные спортивные залы для начальной и основной школы, зал для занятий хореографией, актовый зал на 600 мест, библиотека с ИТ зоной, кванториум, лаборатории и мастерские.

Торжественное открытие новой школы состоится уже чуть менее чем через две недели, в День знаний. При этом открытие данного образовательного учреждения позволит разгрузить три ближайшие СОШ, где ребята учатся в две смены.