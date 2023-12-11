«Пусть не позорится»: экс-супруга Гуфа высмеяла платежеспособность рэпера

Юлия Королева высказалась о бывшем супруге Алексее Долматове. Модель заявила, что исполнитель в отношениях почти ничего не оплачивал, а сейчас игнорирует свои обязанности по алиментам.

Модель написала в личном блоге гневный пост о поведении бывшего мужа и рассказала, что на самом деле рэпер ничего не оплачивал. По словам Королевой, в основном за путешествия, еду и потребности дочери платила она: Гуф пару раз купил наследнице одежду и три раза заплатил алименты. На этом его платежеспособность словно кончилась. Блогерша заявила, что планирует привлечь юристов и решать все проблемы с экс-супругом через суд, пишет «Газета.ру».

«Пусть не позорится. Никак не может смириться, что я в состоянии оплатить сама себе все, в том числе квартиру. Проще приписать любовника, конечно. Самый мерзкий человек», — высказалась модель.

Напомним, блогерша познакомилась с Гуфом в 2019 году во время позирования для бренда одежды рэпера. Роман развивался стремительно, но перед свадьбой пара пожила вместе почти два года. В 2022-м Долматов окольцевал Королеву, а вскоре на свет появилась общая дочь Тина. Спустя год в отношениях произошел серьезный разлад: музыкант публиковал совместное фото с Айзой, признавался ей в чувствах и намекал на скорый развод с моделью. Масла в огонь добавляла и свекровь, с которой Королева никогда не ладила.