«Пусть снимают сами»: Нидерланды отказывает в помощи украинским беженцам

Согласно сообщениям национальной вещательной корпорации NOS, правительство намерено исключить трудоспособных мужчин-украинцев из системы государственного обеспечения жильем.

Исполняющая обязанности министра по делам убежища и миграции Мона Кейзер пояснила, что данная мера вызвана исчерпанием ресурсов страны для приема беженцев. По ее словам, украинские мужчины теперь должны самостоятельно решать жилищный вопрос. Кейзер провела параллель с местными жителями, отметив, что «работающие граждане Нидерландов тоже сами обеспечивают себя жильем».

Ранее сообщалось о том, что Польша выдворила 15 украинских беженцев за различные правонарушения.