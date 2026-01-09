«Путешествия усложняются». С 20 января для вывоза ребенка за границу потребуется его загранпаспорт

По данным миграционной службы МВД, несовершеннолетние граждане смогут покидать страну только по собственному заграничному паспорту. Прежняя практика использования свидетельства о рождении для этих целей упраздняется.

Данное требование не будет распространяться на въезд в страны ЕАЭС и некоторые государства СНГ (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан), а также в Абхазию и Южную Осетию, куда россияне от 14 лет могут следовать по внутреннему паспорту.

По мнению эксперта в области семейного права Регины Гильмановой (МГЮА им. Кутафина), инициатива законодателей в первую очередь направлена на обеспечение безопасности детей и служит барьером для их незаконного перемещения через границу, будь то в ходе родительских споров или как следствие преступления. При этом, как подчеркивает специалист, нововведение неизбежно потребует от родителей новых организационных и финансовых усилий.

