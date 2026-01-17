«Путевка в кому». Россиянка, прилетевшая в Египет, впала в кому

51-летняя жительница Татарстана, прибывшая на отдых в Египет, была экстренно госпитализирована с тяжелейшим состоянием сразу после выхода из самолета.

Как сообщает kp.ru, женщина по имени Ольга летела в Шарм-эль-Шейх с родными. Однако в аэропорту назначения ее здоровье резко ухудшилось. Первым симптомом стала сильная головная боль, за которой последовали потеря координации движений и способности говорить.

Прибывшие медики оказали первую помощь, дав пациентке таблетку, после чего та погрузилась в сон. Но спустя мгновения ситуация стала критической. Сын женщины так описал произошедшее: «Через несколько секунд она начала синеть, губы стали почти черными, а изо рта пошла пена. Врачи сказали, что у нее остановилось сердце и стали делать массаж».

В медицинском учреждении врачи диагностировали обширный инсульт с кровоизлиянием в мозг, что привело к коматозному состоянию. Египетские специалисты воздерживаются от каких-либо прогнозов относительно шансов на восстановление.

Семья вскоре будет вынуждена покинуть Египет по истечении срока визы. Сын Ольги сообщил, что его попытки вывезти мать в Россию не увенчались успехом — обращения в различные инстанции остались без ответа. В региональном министерстве здравоохранения, комментируя ситуацию, отметили, что оперативно подключились к решению вопроса после получения информации и направили соответствующий запрос в центр медицины катастроф.

