Путин назвал аморальными попытки пополнять бюджет за счет многодетных семей

В ходе «Прямой линии» глава государства Владимир Путин отреагировал на острое обращение многодетной матери из Тюменской области, которая пожаловалась на парадоксальную ситуацию с потерей льгот из-за незначительного превышения доходов.

Помощник воспитателя с зарплатой 37 тысяч рублей, воспитывающая шестерых детей и ожидающая седьмого, рассказала, что за 11 лет получала пособие лишь раз, а в прошлом месяце не прошла по критериям из-за превышения дохода на 100 рублей.

Ответ президента был однозначным. Он заявил, что «попытки получить доходы в бюджет за счет многодетных семей — аморально». Путин полностью поддержал принцип сохранения соцподдержки при росте трудовых доходов и заверил, что «Минфин и правительство услышат то, о чем мы говорим».

Президент признал, что «обращения правильные и вопросы правильные», и что проблема утраты пособий после достижения ребенком полутора лет связана исключительно с «бюджетными ограничениями», других оправданий для этого нет. В качестве практических решений глава государства назвал необходимость развития сети ясельных групп, реновации детсадов, продления рабочего дня в дошкольных учреждениях, а также создания дополнительных ставок для воспитателей и педагогов.