Путин: пенсионерам отменили комиссию банкам при оплате услуг ЖКХ

Российский лидер согласился с тем, что ситуация с дополнительными оплатами при платежах за жилищно-коммунальными услуги выглядит ненормальной.

У президента РФ во время прямой линии спросили, является ли нормальным то, что людям при платежах по счетам за ЖКХ приходится вкладывать дополнительные деньги, чтобы заплатить банкам за комиссию. Владимир Путин в ответ заявил, что это ненормальная ситуация, которая уже частично изменена.

«Решение только что принято, комиссия уплачиваться пенсионерами не будет», - подчеркнул он.

Решение о такой отмене было принято вчера, 13 декабря, Советом Федерации на своем пленарном заседании.