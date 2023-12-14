Путин: пенсионерам отменили комиссию банкам при оплате услуг ЖКХ
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Российский лидер согласился с тем, что ситуация с дополнительными оплатами при платежах за жилищно-коммунальными услуги выглядит ненормальной.
У президента РФ во время прямой линии спросили, является ли нормальным то, что людям при платежах по счетам за ЖКХ приходится вкладывать дополнительные деньги, чтобы заплатить банкам за комиссию. Владимир Путин в ответ заявил, что это ненормальная ситуация, которая уже частично изменена.
«Решение только что принято, комиссия уплачиваться пенсионерами не будет», - подчеркнул он.
Решение о такой отмене было принято вчера, 13 декабря, Советом Федерации на своем пленарном заседании.