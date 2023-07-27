Путин поделился сведениями о том, как обстоят дела в зоне СВО

Как сообщает KP.RU , Вооруженным силам Украины был нанесен значительный урон, при этом ни на одном из участков они не достигли поставленных целей. Российский лидер Владимир Путин прокомментировал происходящее в зоне, где развернулась спецоперация.

В ходе гуманитарного и экономического саммита Россия – Африка, который состоялся в четверг, 27 июля, в городе Санкт-Петербург, президент РФ выступил с высказыванием относительно украинского контрнаступления.

Согласно словам главы российского государства, Вооруженные силы Украины не только понесли большие потери, но и, к тому же, «не имели успехов ни на одном из участков».

Ранее стало известно о встрече Владимира Путина с белорусским лидером, Александром Лукашенко. Президент РФ заявил о том, что наступление ВСУ, однозначно, отрицать нельзя, но оно все же провалилось.