Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , добровольцы и участники территориальной обороны будут принимать клятву перед государственным флагом России.

Владимир Путин подписал указ, касающийся присяги, которую должны принимать добровольцы, участники территориальной обороны России, другие военные и работники некоторых охранных предприятий. Официальный документ был опубликован на портале правовой информации.

Согласно принятому решению, присяга будет проводиться перед государственным флагом Российской Федерации. Это направлено на формирование духовно-нравственных основ защиты страны и подчеркивает значимость патриотических ценностей.

А нескольким ранее российский лидер уже заявлял о полной готовности РФ к совершенствованию военного сотрудничества с другими государствами.