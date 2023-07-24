Путин подписал закон о бессрочном действии кредитных каникул

Как сообщает URA.RU , согласно этому закону, введение бессрочных кредитных каникул начнется с 1 января 2024 года. Это позволит россиянам получить дополнительное облегчение в финансовой сфере.

Ранее взять отсрочку по потребительским кредитам можно было в 2020, в 2022 и 2023 годах. Основная цель их введения состояла в поддержке граждан в условиях пандемии. Санкции существенно повлияли на положение многих россиян, и бессрочные кредитные каникулы служат важным механизмом смягчения финансового давления.

Принятое решение предоставит гражданам возможность временно отложить выплаты по кредитам, что может оказаться весьма полезным для тех, кто столкнулся с финансовыми затруднениями и хочет поправить свое положение.