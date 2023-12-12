Путин подписал закон об УДО для россиянок с детьми до четырех лет

Матерям в России, наказанных за мелкие преступления, позволят получить условно-досрочное освобождение, если они воспитывают детей до четырех лет.

Ранее россиянки могли претендовать на УДО, если они имеют детей в возрасте трех лет. Теперь, согласно новому закону, возраст повысили до четырех лет. Соответствующие изменения подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа».

Уточняется, что женщина вправе требовать УДО, если ее воспитанника до четырех лет отправили в специальный дом ребенка при исправительном учреждении. Такую возможность предоставят только заключенным, которые совершили мелкие или средние преступления.

Также гражданкам позволят просить смягчения приговора в качестве обмена за неотбытую часть наказания.