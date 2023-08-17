Путин поручил к октябрю подготовить предложения по продвижению видеоигр за границей
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Российская игровая индустрия имеет большой потенциал и талантливых разработчиков. Подобные инициативы помогут привлечь внимание на международном уровне.
Как сообщает сайт aif.ru, президент России Владимир Путин поручил разработать предложения по продвижению отечественных видеоигр на международные рынки.
Конкретный срок – до 30 сентября – был установлен для того, чтобы правительство, Российский экспортный центр и Агентство стратегических инициатив могли представить свои идеи и планы. Упор также должен быть сделан на продвижение российских видеоигр в странах БРИКС.
Путин высказал мнение, что компьютерные игры должны воспитывать и включать в себя общепризнанные ценности. Продвижение отечественных видеоигр на зарубежные рынки является важным шагом для российской игровой индустрии.