Путин поручил к октябрю подготовить предложения по продвижению видеоигр за границей

Как сообщает сайт aif.ru, президент России Владимир Путин поручил разработать предложения по продвижению отечественных видеоигр на международные рынки.

Конкретный срок – до 30 сентября – был установлен для того, чтобы правительство, Российский экспортный центр и Агентство стратегических инициатив могли представить свои идеи и планы. Упор также должен быть сделан на продвижение российских видеоигр в странах БРИКС.

Путин высказал мнение, что компьютерные игры должны воспитывать и включать в себя общепризнанные ценности. Продвижение отечественных видеоигр на зарубежные рынки является важным шагом для российской игровой индустрии.