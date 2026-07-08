ЦППК и Аэроэкспресс провели экскурсию, посвященную Дню семьи, любви и верности, для детей из приемных семей

В День семьи, любви и верности, 8 июля, ЦППК совместно с Аэроэкспрессом провела праздничную экскурсию в депо Аэроэкспресса для детей из приемных семей, чтобы напомнить о главной ценности праздника. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В рамках мероприятия участникам провели инструктаж по технике безопасности, экскурсию по депо, где познакомили их с тем, как устроена работа современного железнодорожного транспорта. Им также показали брендированную «Иволгу 4.0», оформленную к 20-летию ЦППК. Машинист компании рассказал ребятам о своей профессии, особенностях управления современным электропоездом и не только.

«В этот праздник мы исполняем мечты 14 ребят из приемных семей: даем им почувствовать себя машинистами, рассказываем, как устроены пригородные перевозки. Подрастающее поколение — это наше будущее. И интерес молодежи к отрасли действительно есть», — отметил генеральный директор ЦППК Иван Конев.

В ходе экскурсии дети смогли познакомиться со специалистами разных профессий на железной дороге, которые ежедневно участвуют в подготовке поездов. Генеральный директор компании «Аэроэкспресс» Андрей Акимов подчеркнул, что сотрудники на постоянной основе участвуют в просветительской деятельности – ежегодно в депо проходят экскурсии для детей и молодежи.

Детям и их родителям также вручили памятные подарки, подготовленные ЦППК и Аэроэкспрессом специально ко Дню семьи, любви и верности. Среди них — семейный дневник путешествий, шоппер, органайзер для документов и билетов, а также тематические стикеры для багажа.

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