Путин поручил правительству представить предложения льготной ипотеки для учителей

Российское правительство прилагает все усилия для оказания поддержки и помощи учителям, а также многодетным семьям при приобретении жилья.

Президент Российской Федерации, Владимир Путин, поручил правительству разработать предложения о льготной ипотеке для школьных учителей. Об этом сообщает RT.

Целью этой инициативы является создание более выгодных условий для покупки жилья учителями, которые играют важную роль в образовании и развитии общества.

В соответствии с указанием президента, правительство должно представить свои предложения до 1 ноября 2023 года. Это означает, что команда экспертов будет работать в течение ближайших месяцев над созданием планов и механизмов реализации льготной ипотеки для школьных учителей.

Столь значимая инициатива не является единственной мерой поддержки со стороны президента Владимира Путина. Ранее он также предложил рассмотреть возможность увеличения максимального размера льготной ипотеки для семей с тремя детьми до 18 лет.