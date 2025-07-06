Путин посмертно наградил погибшего Героя России Гудкова медалью «Золотая звезда»

Владимир Путин, президент Российской Федерации, удостоил генерал-майора Михаила Гудкова, героя России, почётной награды — медали «Золотая Звезда». Об этом свидетельствует указ, опубликованный в воскресенье на официальном портале правовой информации.

Сообщается, что Гудков был удостоен награды за проявленные им в ходе специальной военной операции отвагу и доблесть.

«За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, наградить героя Российской Федерации генерал-майора Гудкова Михаила вторым знаком особого отличия — медалью „Золотая Звезда“ (посмертно)», — говорится в указе.

Как сообщалось ранее, 2 июля при исполнении служебных обязанностей в одном из приграничных районов Курской области трагически погиб Михаил Гудков, занимавший должность заместителя командующего Военно-морским флотом.

В марте 2025 года Гудков занял пост заместителя главнокомандующего Военно-морским флотом. До этого он возглавлял 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота — элитное подразделение, которое стало символом боевой подготовки и решительности. За свои предыдущие боевые заслуги Гудкову было присуждено звания Героя России.