Мародерство и тысячи задержанных: к чему привели протесты по Франции

Во Франции массовые протесты против роста стоимости жизни и ухудшения работы государственных служб переросли в столкновения с полицией, поджоги и разграбление магазинов. Общенациональная акция прошла 17 октября, однако беспорядки продолжились и на следующий день. По данным российских и зарубежных СМИ, в демонстрациях участвовали сотни тысяч человек, а власти столкнулись с масштабными разрушениями в Париже и других городах. О причинах протестов, требованиях участников и последствиях беспорядков — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Что произошло во Франции

В субботу, 17 октября, во Франции прошли общенациональные демонстрации, которые в ряде городов переросли в массовые беспорядки. На улицы вышли сотни тысяч человек. По данным МВД страны, в акциях участвовали около 550 тыс. человек, профсоюз CGT оценил число демонстрантов в 800 тыс. По информации РБК, по всей стране состоялось около 1,75 тыс. собраний и манифестаций.

Мирные шествия сопровождались столкновениями с полицией, поджогами автомобилей, повреждением общественных зданий и разграблением магазинов. Беспорядки затронули Париж, Лион, Марсель, Лилль, Бордо и другие города. В воскресенье, 18 октября, в Париже вновь собирались группы протестующих, а правоохранители применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона несанкционированных собраний.

Почему начались протесты

Нынешняя волна недовольства формировалась несколько недель. В сентябре первыми на улицы вышли школьники из парижских пригородов. Они выступали против нехватки учителей, переполненных классов и плохого состояния школьной инфраструктуры. Затем к ним присоединились студенты, профсоюзы и другие общественные движения.

К середине октября повестка расширилась. Среди главных причин недовольства оказались рост стоимости жизни, дороговизна топлива, недостаточный уровень доходов и сокращение государственных расходов. Участники также выражают недовольство качеством общественных услуг и проблемами в системе образования. По данным ABC News, на ситуацию с ценами повлияла в том числе инфляция, усилившаяся на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Фото: [ istockphoto.com/gaffera ]

Кто протестует и чего требуют участники

В демонстрациях участвуют старшеклассники, студенты, работники государственных учреждений, профсоюзные активисты и сторонники движения «желтых жилетов», которое ранее выступало против повышения топливных налогов. К акциям также присоединились представители левых движений.

Единого списка требований у всех участников нет. Школьники и студенты добиваются улучшения условий обучения и решения проблемы нехватки преподавателей. Более широкая часть протестного движения выступает против роста расходов на повседневную жизнь, требует повышения зарплат и пенсий, а также сохранения доступных и качественных государственных услуг. При этом организаторы массовых шествий и группы, участвовавшие в погромах, не обязательно представляют одни и те же силы, пишут СМИ.

Реакция властей

Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил насилие и заявил, что необходимо различать людей, которые мирно выражают недовольство, и тех, кто громит здания и грабит магазины. Он пообещал обеспечить прозрачность расследования действий сил безопасности и потребовал принять меры, чтобы не допустить повторения подобных погромов.

Премьер-министр Себастьен Лекорню также выступил против насилия и заявил, что правительство не позволит запугивать себя. Представители властей возложили ответственность за часть беспорядков на радикальные ультралевые группы и людей, которые воспользовались массовыми акциями для грабежей. В то же время представители левой оппозиции критиковали действия полиции и обвиняли власти в обострении ситуации.

Фото: [ commons.wikimedia/The White House ]

Пострадавшие и последствия беспорядков

По последним данным, опубликованным ABC News 19 октября со ссылкой на французское МВД, за выходные задержали около 2,4 тыс. человек, почти тысяча полицейских и жандармов получили ранения, семеро из них пострадали серьезно. Ранее французские власти сообщали о меньших цифрах, поэтому статистика продолжает уточняться.

Во время основной демонстрации в Париже умер один человек. По информации властей, причиной стало состояние здоровья, а не насилие на улицах. Кроме того, во время предыдущих школьных протестов подросток получил тяжелую травму руки после того, как поднял с земли полицейскую гранату для разгона толпы.

Мародерство и погромы

Одним из самых серьезных последствий протестов стали грабежи и разрушения. В Париже и других городах разграбили сотни магазинов, в том числе торговые точки с одеждой, обувью и товарами люксовых брендов. По оценке Федерации розничной торговли, повреждения получили около 1,5 тыс. предприятий, а совокупный ущерб может исчисляться сотнями миллионов евро.

В Лиможе огонь уничтожил историческую ратушу XIX века. В Лионе подожгли туристический офис, в Марселе и Лилле протестующие проникали в здания мэрий. На улицах Парижа остались сгоревшие автомобили, разбитые витрины и обломки баррикад. Полиция продолжает расследовать эпизоды грабежей и поджогов, устанавливая участников нападений.