Президент России Владимир Путин заявил , что телеканал RT за два десятилетия работы кардинально изменил глобальный медиаландшафт, создав платформу для голосов, которые ранее не имели доступа к широкой аудитории.

Выступая на юбилейном мероприятии в Большом театре, российский лидер подчеркнул, что канал доказал существование гигантского спроса на новости, альтернативные тому, что он назвал «заезженной пропагандой» на Западе.

«Уже два десятилетия, в том числе благодаря RT, мы слышим целую палитру голосов со всей Земли: жители Азии, Африки, Латинской Америки теперь с вашей помощью говорят без оглядки на одобрение бывших колониальных держав», — сказал он на праздновании юбилея RT в Большом театре.

Он также отметил успех канала в установлении доверия с международной аудиторией, заявив, что «миллионы граждан в разных странах поверили RT». Глава государства связал этот медиапрорыв с укреплением позиций России на мировой арене, указав, что именно работа этого российского СМИ позволила донести до мирового сообщества, что страна является оплотом традиционных ценностей в современном конфликтном мире.

Реакцию зарубежных конкурентов — смесь зависти и страха — президент охарактеризовал как объективное подтверждение того, что RT работает «на шаг впереди».