Назаров пригрозил Садальскому после его слов о возвращении в Россию

Звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров высказался в адрес Станислава Садальского после того, как тот призвал простить актера и его жену Ольгу Васильеву, и позволить вернуться в Россию, пишет Teleprogramma.org.

Накануне появилась информация о том, что Васильева написала «покаянное» письмо в Государственную думу РФ, в котором пожаловалась на французскую медицину и попросила разрешить ей и Назарову вернуться в Россию. Позже сама Васильева опровергла эту информацию и заявила, что они с мужем не собираются возвращаться на родину.

Не остался и в стороне сам Назаров, который ехидно высказался об информации, связанной с письмом. Отдельно он обратился к Садальскому.

«Я наш конфликт изящно разрешу. Тебя, Садальский Стас, легко утешу. Ты только, блин, не сдохни. Я прошу. Сначала по садалищу отвешу», — заявил уехавший из РФ актер в опубликованном видео.

Интернет-пользователи раскритиковали Назарова. По мнению комментаторов, его видео получилось неудачным, а выпады в сторону Садальского многие восприняли как месть.

Ранее о возможном возвращении Дмитрия Назарова и его жены высказался российский продюсер Леонид Дзюник.