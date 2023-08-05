Путин поздравил летчика Кульпова, ветерана ВОВ, со столетним юбилеем

Как сообщает «Газета.ру» , президент выразил свои искренние поздравления Кульпову и подчеркнул, что его жизнь является примером преданного служения Родине.

Известно, что Николай Кульпов прошел боевой путь до Восточной Пруссии и Кореи. Тем самым он проявил настоящие героизм и мужество во время совершения подвигов. Его служба и вклад во времена ВОВ заслуживают глубокой признательности.

Российский лидер также пожелал ветерану бодрости духа, благополучия и крепкого здоровья. Это прекрасные пожелания, которые позволяют ему почувствовать поддержку со стороны государства.

Кроме того, второго августа, Президент страны Владимир Путин также поздравил офицеров, ветеранов и солдатов Воздушно-десантных войск с их профессиональным праздником. Во время него отмечается героическое и преданное служение сотрудников ВДВ, что выполняют важные задачи для защиты России.